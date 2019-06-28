Жительница Челябинска погасила долг в 350 тысяч, чтобы не лишиться работы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-28T12:57:50+03:00

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Челябинка взяла в долг под расписку 385 тысяч рублей на покупку оборудования. Деньги в срок не вернула, и кредитор подал на нее в суд. Но и приставам не удалось заставить даму платить. Ситуацию в итоге разрешил ее работодатель.

Имущества у должницы нет и взыскивать деньги решили из ее зарплаты — по 50% от полученных денег.

— За полгода таким образом было взыскано около 66 тысяч рублей. Но вдруг женщина явилась сама на прием к судебному приставу и выразила желание полностью погасить остаток долга, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Выяснилось, что накануне у должницы был серьезный разговор с начальником. Он рекомендовал ей немедленно решить вопрос с долгом, чтобы бухгалтерию организации не проверяли судебные приставы. В противном случае — увольнение.

Челябинка долг погасила и заплатила также исполнительский сбор в 26 тысяч рублей. Деньги уже поступили на счет взыскателя. Исполнительное производство окончено.

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ИСТОЧНИК KP.RU