В Челябинске на самый древний долгострой нашли инвестора
«Скелет» долгостроя ЖК «Княжий» на улице Братьев Кашириных маячит более десяти лет в окнах редакции челябинской «Комсомолки». Между тем, в проект дольщики вложили 400 млн руб.
В пятницу, 28 июня, на заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков, стало известно, что СК «Икар» готова поставить точку в истории. Взамен застройщику без торгов предоставят землю за микрорайоном «Парковый-2».
— Между строительной компанией, администрацией Челябинска и правительством региона подписано соглашение. Застройщик завершит строительство, — сказал и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль. — Выделение земельного участка в качестве компенсации гарантирует закон.
Госдума в июле прошлого года одобрила закон, дающий губернатором право принятия решения по предоставлению земли без торгов застройщикам, которые берутся за возведение долгостроев. Позже депутаты законодательного собрания внесли соответствующие поправки в региональный закон.
Прежний застройщик — «Уральская строительная компания» — проходит процедуру банкротства. Предполагается, что дом сдадут до 2020 году.
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