Заражена: в Челябинской области тоннами изымают копченую и мороженную рыбу

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-28T16:55:02+03:00

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На этой неделе Челябинскую область взволновала новость: в регионе вспышка описторхоза. За месяц свыше 20 заболевших. Это заболевание, которое вызывают мелкие паразиты, что водятся в рыбах семейства карповых. Изначально решили, что болеет рыба, которую ловят в бассейне реки Уй и Увелке. Но оказалось, что причина в некачественной продукции на прилавках магазинов.

— Изымаем язя мороженного, холодного и горячего копчения. Из оборота уже выведено свыше двух тонн заморозки и свыше 600 кг готовой продукции, — сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

Ревизоры также отправились на предприятия торговли и в рыбоперерабатывающие цеха — отбирают продукцию для исследований, делают смывы с поверхностей на наличие паразитов. Пока же лучше воздержаться от копченой рыбки.

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ИСТОЧНИК KP.RU