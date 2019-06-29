2019-06-29T05:45:33+03:00
Общество

Алексей Текслер объявил о кадровой революции

Проект «Команда челябинской области» рассчитан на талантливых неравнодушных новичков
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Алексей Текслер и участники Всеhоссийского конкурса "Лидеры России". Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер и участники Всеhоссийского конкурса "Лидеры России". Фото: gubernator74.ru
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О принципиально новом кадровом проекте «Команда Челябинской области» глава региона Алексей Текслер сообщил на встрече с участниками и финалистами Всероссийского конкурса «Лидеры России».

— Уважаемые друзья! Я начинаю собирать команду Челябинской области. Это не просто управленческий проект. Это кадровая революция в регионе, которая вызвана потребностью обновления во всех сферах нашей жизни, — сказал Текслер.

Чтобы войти в число передовых регионов страны, подчеркнул он, области предстоит решить целый ряд задач в самых разных сферах:

— И мне, как руководителю области, хотелось бы опираться в работе на сильные профессиональные коллективы. Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Вы — не просто участники, а полуфиналисты и финалисты управленческого конкурса «Лидеры России» 2018 и 2019 годов. И хотя идея конкурса не предусматривает обязательных карьерных изменений, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона.

Южноуральцы, желающие показать себя, могут подать заявку на сайт команда74.рф.

Принять участие в конкурсе могут россияне старше 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях.

Заявку можно подать до 28 июля.

С 5 августа по 1 сентября пройдет первый этап, предполагающий психологическое тестирование и профессиональное собеседование и финал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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