В Челябинской области потеплеет до +34 градусов. Но завтра

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-29T09:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Прохладным утром в это трудно поверить, но уже в воскресенье, 30 июня, на Южном Урале потеплеет до +34 градусов. Такой прогноз синоптики Челябинского гидрометцентра дают для юга Челябинской области.

30 июня в регион придет мощная волна тепла, дожди прекратятся, но может усилиться ветер. На юге области до +34, по области и в Челябинске до +31 градуса. Ночами также довольно тепло: +12...+17 градусов.

В понедельник, 1 июля, температурный режим останется прежним. Однако по области прольются дожди (в горах более интенсивные) и прокатятся грозы. Челябинску осадки не обещают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на июль-2019 в Челябинске: синоптики обещают дождливый месяц

Какой будет погода в июле-2019 в Челябинске, чему радоваться и чего опасаться (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU