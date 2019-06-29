В Челябинской области потеплеет до +34 градусов. Но завтра
Прохладным утром в это трудно поверить, но уже в воскресенье, 30 июня, на Южном Урале потеплеет до +34 градусов. Такой прогноз синоптики Челябинского гидрометцентра дают для юга Челябинской области.
30 июня в регион придет мощная волна тепла, дожди прекратятся, но может усилиться ветер. На юге области до +34, по области и в Челябинске до +31 градуса. Ночами также довольно тепло: +12...+17 градусов.
В понедельник, 1 июля, температурный режим останется прежним. Однако по области прольются дожди (в горах более интенсивные) и прокатятся грозы. Челябинску осадки не обещают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода на июль-2019 в Челябинске: синоптики обещают дождливый месяц
Какой будет погода в июле-2019 в Челябинске, чему радоваться и чего опасаться (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU