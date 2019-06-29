На улице Цвиллинга в Челябинске зацвели пни

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-29T10:15:38+03:00

Так лучше! Фото: сообщество "Регион-74".

Горожане решили бороться с варварством специалистов по благоустройству

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Забавное фото выложили горожане в социальные сети. На пне когда-то могучего дерева стоит вазон с цветами.

Видимо, таким образом люди пытаются привлечь внимание власти к проблеме озеленения города, предполагают челябинцы.

— Просто хочется красоты. Убогость и серость города зашкаливает, — оставляют они сообщения под милым снимком.

Кстати, снимок челябинцы сделали в самом сердце Челябинска - на улице Цвиллинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU