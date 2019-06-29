2019-06-29T17:37:56+03:00
Происшествия

В Челябинской области фура потеряла прицеп на узкой трассе

Водитель ехал один и остался без помощи
Лидия ПЕСКОВА
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Прицеп съехал в кювет.Прицеп съехал в кювет.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В эти минуты водитель грузовика MAN с южноуральскими номерами стоит в растерянности на трассе под Верхним Уфалеем. До города он не доехал чертову дюжину километров. По какой-то причине у грузовика отцепился прицеп, сообщает корреспондент КП-Челябинск Валентина Ваганова — она стала свидетелем происшествия.

Дорога, где произошел инцидент, довольно узкая — всего две полосы. Во время инцидента другие участники дорожного движения не пострадали. Прицеп занесло в обратную сторону от дороги — он съехал в кювет. При схожих обстоятельствах в ноябре 2018 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом оторвавшийся прицеп фуры убил пятерых.

Судя по всему, грузовик MAN, который ехал сегодня в сторону Верхнего Уфалея, шел один, а не в составе автоколонны. Пока на помощь водителю никто не бросился. Проезжающие мимо легковушки просто не в силах вернуть прицеп на дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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