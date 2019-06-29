2019-06-29T22:13:32+03:00
Общество

«Monster fish»: рыбак поймал на Южном Урале гигантскую щуку

Вес рыбы перевалил за десять кило, а длина — за метр
Лидия ПЕСКОВА
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Чем вам не потомок легендарного Укту. Фото: Сергей Серегин.Чем вам не потомок легендарного Укту. Фото: Сергей Серегин.
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Житель Челябинской области Сергей Серегин похвастался в социальных сетях своим уловом на озере Чебаркуль, куда в 2013-м году упал метеорит. Парень выловил из вод озера гигантскую щуку. Вес рыбы 10,5 кило, а длина тела перевалила за метр.

Что бывает весьма и весьма редко, земляки парня не оставили под этим фото ни одного негативного замечания. Все удивляются огромной рыбе и восхищаются добычей рыбака.

— Вот спишь, ешь, занимаешься своими делами, а под толщей воды нашего озера живет своей жизнью такой monster fish, — удивляется другой южноуралец Алимжан Маракасов.

Кто-то вспомнил легенду о гигантской щуке-людоеде, которую поймали русские солдаты во времена царствования Анны Иоанновны.

Башкиры, жившие в этих местах до появлениях русской экспедиции, прозвали озерного монстра Укту. Он нападал на овец и людей. Но солдаты Алексея Тевкелева, которым дали задание основать крепость на берегу озера, поймали рыбу и сделали из нее чучело. Щука якобы весила около 250 кило, а длина рыбы достигала пяти метров. Говорят, будто чучело Укту долгое время стояло в одной из изб Чебаркуля, но сгорело во время пожара в начале XX века.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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