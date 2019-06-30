Жительница Челябинской области украла из магазина косметику на восемь тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-30T08:11:52+03:00

Когда ее отыскала полиция, она уже вовсю красилась похищенным

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В полицию Златоуста обратились сотрудники магазина косметики из крупного ТРК. Рассказали, что у них украли часть товара. Причем сделали это настолько незаметно, что о пропаже они узнали лишь после, пересматривая камеры наблюдения. Пропала косметика на сумму восемь тысяч рублей.

Расследовал дело участковый и довольно успешно. Нашел подозреваемую. Ей 33 года, ранее не судима. Она призналась, что похитила косметику. Какой-то частью даже успела начать пользоваться.

— Вторая часть косметики изъята и будет возвращена в магазин. Возбуждено уголовное дело за кражу. Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU