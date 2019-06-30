Полицейские охраняют операцию по тушению масштабного пожара в Магнитогорске
Глубокой ночью 30 июня на Центральной ярмарке в Магнитогорске вспыхнул пожар. В «01» позвонили поздно, поэтом пламя успело охватить солидную площадь — свыше 2 300 квадратных метров. На место стянули все экстренные службы. Пока свыше полусотни сотрудников МЧС боролись с возгоранием, полиция оцепила периметр рынка, чтобы никто не мешал на месте ЧП и не дай бог не стал его случайной жертвой.
— Полицейские выставили оцепление с целью недопущения граждан на опасную территорию. Инспекторы ГИБДД регулируют дорожной движение. Автовладельцам рекомендовано парковаться на безопасном расстонии. Сейчас пожар локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате возгорания нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Пожар на ярмарке случился после празднование 90-летия города. Предварительные ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.
На месте работали десятки сотрудников полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
С огнем боролись несколько часов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Пожар в Магнитогорске: ранее утро, рынок еще дымится.
ИСТОЧНИК KP.RU