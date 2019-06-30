Названа предварительная причина масштабного пожара на ярмарке в Магнитогорске
Глубокой ночью 30 июня в Магнитогорске загорелась Центральная ярмарка по улице Грязнова. На тушение пожара потребовалось свыше восьми часов и за сотню сотрудников экстренных служб. Никто не погиб и не пострадал, однако ущерб нанесен огромный. В пресс-службе администрации Магнитогорска назвали предварительную причину пожара.
— Это могло быть короткое замыкание. На месте работают специалисты судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
Пламя уничтожило около 40 торговых павильонов. Предстоит подсчитать ущерб, которые причинило возгорание. Но уже сейчас люди говорят, что он превышает пару десятков миллионов рублей.
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Пожар на рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU