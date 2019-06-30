Названа предварительная причина масштабного пожара на ярмарке в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-30T13:20:56+03:00

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Глубокой ночью 30 июня в Магнитогорске загорелась Центральная ярмарка по улице Грязнова. На тушение пожара потребовалось свыше восьми часов и за сотню сотрудников экстренных служб. Никто не погиб и не пострадал, однако ущерб нанесен огромный. В пресс-службе администрации Магнитогорска назвали предварительную причину пожара.

— Это могло быть короткое замыкание. На месте работают специалисты судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Пламя уничтожило около 40 торговых павильонов. Предстоит подсчитать ущерб, которые причинило возгорание. Но уже сейчас люди говорят, что он превышает пару десятков миллионов рублей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717510" frameborder="0"></iframe> Пожар на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU