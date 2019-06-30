2019-06-30T13:20:56+03:00
Происшествия

Названа предварительная причина масштабного пожара на ярмарке в Магнитогорске

Огонь уничтожил десятки торговых павильонов
Андрей АБРАМОВ
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Причиной пожара могло стать короткое замыкание.Причиной пожара могло стать короткое замыкание.Фото: СОЦСЕТИ
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Глубокой ночью 30 июня в Магнитогорске загорелась Центральная ярмарка по улице Грязнова. На тушение пожара потребовалось свыше восьми часов и за сотню сотрудников экстренных служб. Никто не погиб и не пострадал, однако ущерб нанесен огромный. В пресс-службе администрации Магнитогорска назвали предварительную причину пожара.

— Это могло быть короткое замыкание. На месте работают специалисты судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Пламя уничтожило около 40 торговых павильонов. Предстоит подсчитать ущерб, которые причинило возгорание. Но уже сейчас люди говорят, что он превышает пару десятков миллионов рублей.

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Пожар на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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