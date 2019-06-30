1 июля в Челябинской области будут бушевать грозы
Экстренные службы Челябинской области бьют тревогу. На 1 июля прогнозируют грозы и усиление ветра.
— По уточненным данным синоптиков порывы будут достигать до 21 метра в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В целом синоптики обещают жителям Южного Урала жаркий июль. При этом часто будут идти дожди с грозами.
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ИСТОЧНИК KP.RU