2019-06-30T15:41:38+03:00
Общество

1 июля в Челябинской области будут бушевать грозы

Также стоит опасаться сильного ветра
Андрей АБРАМОВ
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1 июля в Челябинской области ждут грозы и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ1 июля в Челябинской области ждут грозы и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Экстренные службы Челябинской области бьют тревогу. На 1 июля прогнозируют грозы и усиление ветра.

— По уточненным данным синоптиков порывы будут достигать до 21 метра в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В целом синоптики обещают жителям Южного Урала жаркий июль. При этом часто будут идти дожди с грозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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