Трактор и Курчатов стали символами Челябинска на оригинальной карте России

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-30T17:16:39+03:00

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В Крыму готовят проект в честь пятилетия республики в составе России. Планируют арт-объект в виде солнечных часов. Стальная художественная композиция имеет вид карты нашей страны.

— Челябинская область будет представлена памятником Курчатову, трактором с ЧТЗ и стелой Европа-Азия, — рассказала челябинская журналистка Юлия Реутава, опубликовав снимок у себя в социальных сетях.

Известно, что в длину карта растянется на десять метров. Ее сегменты изготавливают мастера со всей страны. Объект хотели презентовать в марте, но не успели и готовятся представить в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU