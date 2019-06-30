2019-06-30T17:26:19+03:00
Общество

В Челябинске обнаружили уголок нью-йоркского парка

Но это только если посмотреть под правильным углом
Андрей АБРАМОВ
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Район КБС в Челябинске и нью-йоркский парк. Фото: Лев ВладовРайон КБС в Челябинске и нью-йоркский парк. Фото: Лев Владов
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Автор проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов опубликовал в соцстях занятные фото. На них молодой человек стоит посреди трамвайных рельсов, а вокруг колосится разнотравье. Кадр сделан в районе КБС.

— Нашел чудесный пейзаж на трамвайной остановке в Ленинском районе: случайно выросшее разнотравье сформировало такой же вид, как на «Хай Лейн» в Нью-Йорке, где заброшенную ветку железной дороги превратили в прогулочную аллею, — написал Владов.

В комментариях шутят, как бы после таких постов в городе не выросло количество несчастных случаев. Дескать люди побегут устраивать фотосессии, забыв о безопасности. Главное, подобрать ракурс. Ведь вокруг кучу проводов и кричащих баннеров. Но если серьезно, урбанист объясняет:

— Мне нравится рельсовая эстетика в городе. Трамваи прекрасны тем, что им не нужны асфальтовые поля, чтобы перевозить горожан. Вдоль путей в развитых городах укладывают красивый газон, который еще и собирает воду, снимая нагрузку с ливневок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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