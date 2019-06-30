Жители Челябинска продолжают жаловаться на засилье уличной рекламы

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-30T17:34:19+03:00

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Одна из проблем Челябинска, которую не могут и не хотят решать — незаконная реклама. Ее много, жалоб на нее ежемесячно сотни. А разбирает их всего один чиновник. Но все плохо не только с нелегалами. Официальные места под рекламу также выглядят не лучшим образом.

— Тротуары на одной из главных улиц в центре уродуют многочисленные рекламные стенды и «тумбы». Кроме того что они создают визуальный шум и не дают толком насладиться пространством, иной раз они попросту мешают проходу, создают бестолковые препятствия пешеходам. Мы предлагаем привести всю городскую рекламу в соответствие с архитектурным обликом города и сократить количество афишных тумб, рекламных стендов и билбордов, а также тщательно продумать ее расположение, дабы она не перегораживала интенсивные пешеходные потоки, — рассказали общественники из организации «Гражданский патруль», которые выступают за комфортную городскую среду.

Отметим, что большинство рекламных «тумб» оказались помехами после расширения дорог.

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