2019-06-30T17:49:55+03:00
Общество

С 1 июля жители Челябинской области будут платить за электричество новой компании

Но со старой все равно нужно рассчитаться за свет
Андрей АБРАМОВ
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Присылать квитанции за свет челябинцам с 1 июля 2019 года будет компания ООО «Уралэнергосбыт». Фото: Тимур ХАНОВПрисылать квитанции за свет челябинцам с 1 июля 2019 года будет компания ООО «Уралэнергосбыт». Фото: Тимур ХАНОВ
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Рядовых потребителей электричества в Челябинской области начинается обслуживать новый поставщик. Это компания ООО «Уралэнергосбыт». Ей мы заплатим за потребленное электричество с 1 июля 2019 года.

Ранее платежки челябинцам присылала компания «МРСК Урала». 30 июня — последний день, когда они принимают показания. Передать их можно на сайте компании.

— Окончательный расчет с нашей компанией при отсутствии задолженности будет отражен в квитанциях за июнь 2019 года. Их выпустят в первой половине июля, — сообщили в пресс-службе «МРСК Урала».

Кстати, уйти не заплатив, не получится. Несмотря на смену поставщика, вы все равно окажитесь должны за свет. Пеня также будет набегать.

Напомним, до 1 июля 2018 года поставщиком электроэнергии в Челябинске была компания «Челябэнергосбыт». Она накопила миллиардные долги и компанию лишили статуса поставщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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