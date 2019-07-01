2019-07-01T06:15:55+03:00
Общество

Челябинская Золушка разъезжает по городу в карете

«Комсомолка» узнала, сколько стоит такое удовольствие
Ирина КАРЕЛИНА
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Карета Золушки в Челябинске. Фото: Татьяна КарабутоваКарета Золушки в Челябинске. Фото: Татьяна Карабутова
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Сказка ворвалась в челябинскую реальность. Жители города увидели красивую серебристую карету, запряженную лошадкой. Экипажем управлял кучер. Кто же ехал внутри этого необычного транспортного средства, разглядеть не удалось. Решили, что это местная Золушка спешит на бал. Дети были в восторге. Взрослые фотографировали.

— Только что мимо микрорайона «Академ Риверсайд» на большой скорости пронеслась карета Золушки, предположительно в сторону нашей «Тополинки». Видимо, куда-то очень спешила! Пожелаем ей успеть реализовать задуманное! — написала челябинка Татьяна Карабутова, выложившая фото в группе «Тополиная Аллея | Челябинск» в ВК.

— Это наша Золушка мчит на свой праздник в ресторане, — прокомментировала Елена Буркова.

Сегодня любая девушка может ненадолго стать сказочной принцессой. Кареты вместе с лошадками и кучером сдают в аренду конные клубы. Можно заказать карету Золушки на свадьбу или на День рождения и удивить гостей своим яркими появлением на празднике. Стоит такое удовольствие — 15 тыс. руб. в час. Повозка попроще — около 7 тыс. руб. в час. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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