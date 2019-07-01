Свалку в лесу под Челябинском убрали после акции Чистомэна с оправданиями людей, мусорящих на природе

СЕГОДНЯ 06:06 2019-07-01T06:06:11+03:00

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Необычная идея общественника Артура Матис-Сиразеева, известного как Чистомэн, смогла в буквальном смысле свернуть горы — горы мусора. На прошлой неделе он провел рейд под Копейском и обнаружил там огромную свалку на поляне.

Чистомэн собрал часть мусора в мешки, поставил их шеренгой, и на каждый прикрепил табличку, с оправданиями людей, которые свинячат на природе. Получилась стена из четырех десятков пакетов. Об акции он рассказал на своих страницах в соцсетях, также о ней написали СМИ.

Еще на прошлой неделе здесь было полно мусора. Фото: vk.com/chisto_men

— После моей акции незаконная свалка исчезла уже на следующий день. Это удивительно, как немного креатива, усилий и огласки могут привести к такому результату, — говорит общественник.

Как ему рассказали очевидцы, на следующий день на место приехала техника и вывезла весь мусор. Сейчас поляна чистая. Главное, чтобы жители задумались и больше здесь никогда не мусорили.

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ИСТОЧНИК KP.RU