«Принимает не все карты»: жители Челябинска жалуются на безналичный расчет в трамваях и троллейбусах
С сегодняшнего дня в челябинских трамваях и троллейбусах можно оплачивать проезд банковской картой и телефоном. В общественном транспорте обновили терминалы, и теперь тут принимают оплату картами систем MasterCard, Visa и Мир. Чтобы заплатить за билет, нужно всего лишь приложить карту или смартфон к терминалу. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».
«Безнал» в трамвае уже протестировал начальник предприятия Александр Павлюченко.
— Идем в ногу со временем, — написал он на своей странице в Instagram.
Однако челябинцы пишут в соцсетях, что у них оплата картой не прошла.
— Только что пробовал расплатиться картой ВТБ, не работает.
— Пробовал карты Сбербанк Виза, Мир СМП, Мир Промсвязьбанк — ни одна не прошла. Только транспортная.
— Как не работало, так и не работает. Ошибку выдает.
Пришлось оплачивать проезд «наличкой». Тем не менее, кому-то все же удалось расплатиться картой и телефоном.
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ИСТОЧНИК KP.RU