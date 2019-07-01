«Принимает не все карты»: жители Челябинска жалуются на безналичный расчет в трамваях и троллейбусах

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-01T09:08:50+03:00

Оплата теперь принимается с банковских карт и телефонов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новую систему оплаты только ввели, а она уже дала сбой

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С сегодняшнего дня в челябинских трамваях и троллейбусах можно оплачивать проезд банковской картой и телефоном. В общественном транспорте обновили терминалы, и теперь тут принимают оплату картами систем MasterCard, Visa и Мир. Чтобы заплатить за билет, нужно всего лишь приложить карту или смартфон к терминалу. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«Безнал» в трамвае уже протестировал начальник предприятия Александр Павлюченко.

— Идем в ногу со временем, — написал он на своей странице в Instagram.

pavliuchenko_an Идём в ногу со временем . С сегодняшнего дня в трамваях и троллейбусах можно оплатить проезд банковской картой.

Однако челябинцы пишут в соцсетях, что у них оплата картой не прошла.

— Только что пробовал расплатиться картой ВТБ, не работает.

— Пробовал карты Сбербанк Виза, Мир СМП, Мир Промсвязьбанк — ни одна не прошла. Только транспортная.

— Как не работало, так и не работает. Ошибку выдает.

Пришлось оплачивать проезд «наличкой». Тем не менее, кому-то все же удалось расплатиться картой и телефоном.

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ИСТОЧНИК KP.RU