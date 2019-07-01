2019-07-01T09:08:50+03:00
Общество

«Принимает не все карты»: жители Челябинска жалуются на безналичный расчет в трамваях и троллейбусах

Новую систему оплаты только ввели, а она уже дала сбой
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Оплата теперь принимается с банковских карт и телефонов.Оплата теперь принимается с банковских карт и телефонов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня в челябинских трамваях и троллейбусах можно оплачивать проезд банковской картой и телефоном. В общественном транспорте обновили терминалы, и теперь тут принимают оплату картами систем MasterCard, Visa и Мир. Чтобы заплатить за билет, нужно всего лишь приложить карту или смартфон к терминалу. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«Безнал» в трамвае уже протестировал начальник предприятия Александр Павлюченко.

— Идем в ногу со временем, — написал он на своей странице в Instagram.

pavliuchenko_anpavliuchenko_an
Идём в ногу со временем . С сегодняшнего дня в трамваях и троллейбусах можно оплатить проезд банковской картой.
48 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако челябинцы пишут в соцсетях, что у них оплата картой не прошла.

— Только что пробовал расплатиться картой ВТБ, не работает.

— Пробовал карты Сбербанк Виза, Мир СМП, Мир Промсвязьбанк — ни одна не прошла. Только транспортная.

— Как не работало, так и не работает. Ошибку выдает.

Пришлось оплачивать проезд «наличкой». Тем не менее, кому-то все же удалось расплатиться картой и телефоном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодежь из Челябинска заработала головой 6,7 млн рублей на развитие города
На Сабантуе в Челябинске горожан накормили шашлыками и узбекским пловом
Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
В Челябинске срываются сроки ремонта подземных переходов в центре
В Челябинске спасатели вытащили из воды тонущего ребенка и мужчину с приступом эпилепсии
В Челябинске «Лада» сбила пешехода на «зебре»
Южноуралец утонул на глазах у жены, упав с надувного матраса
Один погиб, другой — в реанимации: в Челябинске двое приятелей разбились на мотоцикле
Мэрия Челябинска предъявила претензии дорожникам за ремонт Университетской набережной
Сабантуй в Челябинской области 2019: конкурс на лучшую пряху и самую тонкую лапшу повторят на бис
В Челябинске на Университетской набережной начинается ремонт дороги
Более 160 домов в Челябинске остаются без горячей воды дольше положенного срока
Жителям Челябинска предлагают выбрать врачей, которые примут участие в следующей «Территории здоровья»
Жители Зауралья одобрили розовые шорты на мужчинах
Свалку в лесу под Челябинском убрали после акции Чистомэна с оправданиями людей, мусорящих на природе
Работницы сельской автомойки устроили пикантную фотосессию в Челябинской области
В Магнитогорске пятые сутки ищут 28-летнего жителя
Челябинская Золушка разъезжает по городу в карете