Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии
Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Она хочет выяснить, насколько продуктивно каждое подразделение. Задача — сделать работу мэрии максимально эффективной. Чтобы горожане одобряли работу чиновников.
С другой стороны, недопустимо, когда, например, управление состоит только из начальника и его зама: если нет подчиненных, кто выполняет основной объем работы?
Наталья Котова совмещает две должности — главы города и первого заместителя главы. Первым делом она сократила три ставке в своей референтуре.
— Кадровые изменения обязательно будут и дальше, — пообещала она журналистам.
Напомним, врио главы города Наталья Котова назначена неделю назад. Тогда по рекомендации главы региона Алексея Текслера в отставку подал мэр Владимир Елистратов.
В Единый день голосования, 8 сентября, челябинцы выберут не только губернатора, но и депутатов городской Думы. Они объявят конкурс по выбору градоначальника.
Кстати, найти толкового чиновника не так-то и просто. Например, нет кандидатуры на пост начальника Управления дорожного хозяйства города взамен уволенного Александра Шабалина.
Как пояснила Котова, сложно согласовать кандидатуру в правоохранительных органах. Почему — распространяться не стала, сославшись на закон о защите персональных данных.
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ИСТОЧНИК KP.RU