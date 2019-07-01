В Советском районе Челябинска накрыли наркопритон
В одной из многоэтажек по улице Воровского полицейские обнаружили квартиру, где собираются наркоманы. При ее осмотре силовики нашли приспособления для употребления наркотиков, а также остатки подозрительного порошка — его отправили на экспертизу.
Организовал притон 29-летний челябинец. Он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
— В отношении хозяина квартиры и гостей составлено три протокола за потребление наркотиков. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальное наказание по ней — до четырех лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Хозяину притона грозит до 4 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
Сейчас организатор притона находится под подпиской о невыезде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU