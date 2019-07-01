В Советском районе Челябинска накрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-01T11:35:33+03:00

Его организовал в своей квартире молодой челябинец

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В одной из многоэтажек по улице Воровского полицейские обнаружили квартиру, где собираются наркоманы. При ее осмотре силовики нашли приспособления для употребления наркотиков, а также остатки подозрительного порошка — его отправили на экспертизу.

Организовал притон 29-летний челябинец. Он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

— В отношении хозяина квартиры и гостей составлено три протокола за потребление наркотиков. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальное наказание по ней — до четырех лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Хозяину притона грозит до 4 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Сейчас организатор притона находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU