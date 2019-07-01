СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-01T13:56:47+03:00

Алексей Текслер определился с тройкой кандидатов на пост сенатора от Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Предложение от руководителя региона получили Владимир Мякуш, Валерий Гартунг и Маргарита Павлова

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Предложение получили председатель Законодательного собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

Все они приняли предложение главы региона.

Один из них трех кандидатов будет наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ в случае избрания Алексея Текслера губернатором.

Сведения о трех кандидатурах на должность сенатора каждый из претендентов на пост губернатора представляет в избирательную комиссию области с прошлой губернаторской кампании.

Тройку претендентов руководитель Челябинской области Алексей Текслер озвучил 30 июня.

Напомним, сейчас наш регион в Верхней палате российского парламента представляет Ирина Гехт. Ожидается, что она перейдет на работу в правительство области, заняв пост вице-губернатора. Второй сенатор, Олег Цепкин, от региона делегировало Заксобрание.

ИСТОЧНИК KP.RU