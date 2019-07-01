Алексей Текслер определился с тройкой кандидатов на пост сенатора от Челябинской области
Предложение получили председатель Законодательного собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.
Все они приняли предложение главы региона.
Один из них трех кандидатов будет наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ в случае избрания Алексея Текслера губернатором.
Сведения о трех кандидатурах на должность сенатора каждый из претендентов на пост губернатора представляет в избирательную комиссию области с прошлой губернаторской кампании.
Тройку претендентов руководитель Челябинской области Алексей Текслер озвучил 30 июня.
Напомним, сейчас наш регион в Верхней палате российского парламента представляет Ирина Гехт. Ожидается, что она перейдет на работу в правительство области, заняв пост вице-губернатора. Второй сенатор, Олег Цепкин, от региона делегировало Заксобрание.
ИСТОЧНИК KP.RU