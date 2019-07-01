В Челябинске вспыхнула квартира на восьмом этаже многоэтажки

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-01T17:25:53+03:00

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Сегодня, 1 июля, в микрорайоне «Чурилово» произошел пожар. Загорелась квартира на восьмом этаже дома №10 по улице Зальцмана. На место примчались несколько пожарных машин и скорая помощь.

— С балкона валил густой черный дым. Лопались окна, звук был очень сильный, будто что-то взрывается. Осколки стекол сыпались прямо на пожарных. Соседка пострадавших говорит, что женщина с ребенком ушли в магазин, в квартире остался неходячий дедушка. Его успели эвакуировать, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» очевидцы.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание началось с балкона. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Хозяева выбрались из горящей квартиры до приезда пожарных. Пострадавших нет. Сейчас выясняются причины пожара.

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В челябинском микрорайоне Чурилово загорелась квартира на восьмом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU