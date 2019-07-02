Богаче всех: воспитанник «Трактора» Артемий Панарин за год заработает более 11,5 млн. $

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-02T09:50:49+03:00

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27-летний нападающий ворвался в ТОП самых богатых хоккеистов страны. Произошло это после того, как клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» предложил Артемию Панарину подписать соглашение на 81,5 млн. долларов сроком на семь лет. Выходит, что за год уроженец Коркино, воспитанник челябинского «Трактора» получит 11 642 000 «баксов» (более 700 млн. рублей). Напомним, до этого с 2015 года Панарин выступал за «Чикаго» и «Коламбус». И в предыдущем сезоне зарабатывал всего 6 млн. долларов.

Панарин в составе «Коламбуса» стал одним из самых результативных форвардов, стабильно набирая более 90 очков за сезон.

Артемий по «толщине кошелька» обогнал еще одного челябинского воспитанника Евгения Кузнецова, зарплата которого составляет порядка 10 млн. $. Даже известный российский форвард в НХЛ зарабатывал поменьше — примерно 8 млн. $ в год. Овечкин и Малкин по 10 и 9,5 млн. долларов, соответственно.

Правда, надо учитывать, что примерно половина этой суммы в Северной Америке уходит на выплату налогов. Однако и есть приятные бонусы — игрокам за хорошую результативность и командные победы выплачивают неплохие премиальные.

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ИСТОЧНИК KP.RU