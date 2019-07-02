Ударом кулака полицейский из Курганской области отправил противника на стол пластического хирурга

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-02T15:20:33+03:00

Теперь уже бывшего силовика будут судить за умышленное причинение вреда здоровью

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Бывший сотрудник отдела полиции из Шумихи пойдет под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Весной прошлого года он сломал челюсть посетителю ночного клуба, сообщает СУ СК России по Курганской области.

— В ночь на 17 марта 2018 года полицейский гулял в компании своих товарищей в ночном клубе Шумихи. Там 29-летний мужчина поссорился с одним и посетителей. Полицейский ударил 22-летнего незнакомца в лицо и сломал тому челюсть, — говорят в ведомстве.

Удар привел к деформации левой части лица, к нарушению прикуса. По оценке медиков, сгладить последствия этой травмы способна только пластическая операция.

Полицейского уволили из органов по дискредитирующим основаниям.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU