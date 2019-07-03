«Дочка родился». В Челябинской области ЗАГС отказался перепечатать документ с ошибкой
Житель Златоуста получил свидетельство о рождении своей дочери, в котором написано, что она «родился». Окончание «-лась» зачеркнуто.
— В ЗАГСе г. Златоуста распечатали свидетельство о рождении в таком виде. Говорят: «Это подчеркнуто, а не зачеркнуто. Так настроена программа и не напечатать по-другому. А пол определяется по фамилии, имени и отчеству». На мой взгляд , в таком важном документе не должно быть погрешности, — написал молодой отец в группе «Типичный Златоуст» во «ВКонтакте».
Родители малышки переживают, что из-за сбитых настроек принтера ЗАГСа у дочки в будущем могут быть проблемы с документами.
— Все должно быть четко. Это не картинку напечатать в детский сад, а все-таки документ важный, — поддержал автора поста подписчики группы Сергей.
Ситуация с этим подчеркиванием оказалась неоднозначная. Судя по комментариям, у одних оно сделано правильно, у других — также зачеркнуто. А у третьих в свидетельстве о рождении этого подчеркивания вообще нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU