2019-07-03T04:50:08+03:00
Общество

«Дочка родился». В Челябинской области ЗАГС отказался перепечатать документ с ошибкой

Родители беспокоятся, что из-за этого у ребенка могут быть проблемы
Ирина КАРЕЛИНА
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Ошибка или сойдет? Фото: vk.com/typical_zlatoustОшибка или сойдет? Фото: vk.com/typical_zlatoust
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Житель Златоуста получил свидетельство о рождении своей дочери, в котором написано, что она «родился». Окончание «-лась» зачеркнуто.

— В ЗАГСе г. Златоуста распечатали свидетельство о рождении в таком виде. Говорят: «Это подчеркнуто, а не зачеркнуто. Так настроена программа и не напечатать по-другому. А пол определяется по фамилии, имени и отчеству». На мой взгляд , в таком важном документе не должно быть погрешности, — написал молодой отец в группе «Типичный Златоуст» во «ВКонтакте».

Родители малышки переживают, что из-за сбитых настроек принтера ЗАГСа у дочки в будущем могут быть проблемы с документами.

— Все должно быть четко. Это не картинку напечатать в детский сад, а все-таки документ важный, — поддержал автора поста подписчики группы Сергей.

Ситуация с этим подчеркиванием оказалась неоднозначная. Судя по комментариям, у одних оно сделано правильно, у других — также зачеркнуто. А у третьих в свидетельстве о рождении этого подчеркивания вообще нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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