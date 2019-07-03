2019-07-03T06:11:31+03:00
Общество

Чиновник на мотоцикле ушел из правительства Челябинской области

Он проработал здесь пять лет
Андрей АБРАМОВ
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Вадим Бобровский написал, что покидает пост замминистра образования Челябинской области.Вадим Бобровский написал, что покидает пост замминистра образования Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще один человек, который занял пост в областном правительстве при Борисе Дубровском, покидает свой пост. Увольняется заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Ранее он занимался молодежной политикой в регионе.

— Это решение возникло не внезапно. Развитие без рисков, без смены привычной обстановки, на месте, где ты уже сделал многое, с ощущением «потолка» невозможно. А постоянное развитие — мой жизненный приоритет. За пять лет я получил колоссальный опыт, вырос сам и, надеюсь, помог вырасти своей команде. Вместе мы сделали невероятно много, но отдельными проектами, мероприятиями и событиями, реализованными под моим руководством, я особенно горжусь. Это не просто красивые строки для резюме, это очень важные профессиональные победы, — написал Бобровский на личной странице в соцсети.

Вадим Бобровский запомнился челябинцам не только как чиновник, но и как байкер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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