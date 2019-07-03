В Челябинске еще раз выставят кубок Гагарина
Вход на фотосессию будет свободным
До этого кубок в Челябинск привозил Никита Нестеров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
Воспитанник челябинского хоккея, который ныне играет за ЦСКА, Максим Шалунов 4 июля привезет на родину кубок Гагарина. Трофей уже гостил в регионе на прошлой неделе, тогда его привозил другой игрок — Никита Нестеров. Всех челябинцев приглашают сфотографироваться с призом.
— Уже в этот четверг, 4 июля ждем тех, кто хочет заветное фото с главным трофеем КХЛ — идея организовать такое событие в арене возникла у воспитанника хоккейной школы «Трактор», — сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Мероприятие пройдет на арене «Трактор». Вход свободный. Время фотосессии — с 12:00 до 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU