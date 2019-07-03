В Челябинске еще раз выставят кубок Гагарина

СЕГОДНЯ 07:01 2019-07-03T08:09:17+03:00

До этого кубок в Челябинск привозил Никита Нестеров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Воспитанник челябинского хоккея, который ныне играет за ЦСКА, Максим Шалунов 4 июля привезет на родину кубок Гагарина. Трофей уже гостил в регионе на прошлой неделе, тогда его привозил другой игрок — Никита Нестеров. Всех челябинцев приглашают сфотографироваться с призом.

— Уже в этот четверг, 4 июля ждем тех, кто хочет заветное фото с главным трофеем КХЛ — идея организовать такое событие в арене возникла у воспитанника хоккейной школы «Трактор», — сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Мероприятие пройдет на арене «Трактор». Вход свободный. Время фотосессии — с 12:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU