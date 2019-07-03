Подозреваемого в убийстве бизнесмена из Магнитогорска отправили в изолятор

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-03T09:24:54+03:00

В прошлом он уже был судим

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска нашли тело. Убитым оказался местный бизнесмен. Через пару дней подозреваемого задержали. 2 июля его отправили в изолятор.

О задержанном известно, что в прошлом он был спортсменом и рэкетиром. У него несколько судимостей за разбой, кражу и угрозу убийством.

В изоляторе он пробудет до конца августа. Не исключено, что это времени будет недостаточно следователям СУ СКР по Челябинской области. За убийство уголовный кодекс предусматривает до 15 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU