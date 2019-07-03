2019-07-03T09:24:54+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве бизнесмена из Магнитогорска отправили в изолятор

В прошлом он уже был судим
Андрей АБРАМОВ
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В Магнитогорске задержали предполагаемого убийц бизнесмена. Фото: Александр ГЛУЗВ Магнитогорске задержали предполагаемого убийц бизнесмена. Фото: Александр ГЛУЗ
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На прошлой неделе в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска нашли тело. Убитым оказался местный бизнесмен. Через пару дней подозреваемого задержали. 2 июля его отправили в изолятор.

О задержанном известно, что в прошлом он был спортсменом и рэкетиром. У него несколько судимостей за разбой, кражу и угрозу убийством.

В изоляторе он пробудет до конца августа. Не исключено, что это времени будет недостаточно следователям СУ СКР по Челябинской области. За убийство уголовный кодекс предусматривает до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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