Подозреваемого в убийстве бизнесмена из Магнитогорска отправили в изолятор
На прошлой неделе в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска нашли тело. Убитым оказался местный бизнесмен. Через пару дней подозреваемого задержали. 2 июля его отправили в изолятор.
О задержанном известно, что в прошлом он был спортсменом и рэкетиром. У него несколько судимостей за разбой, кражу и угрозу убийством.
В изоляторе он пробудет до конца августа. Не исключено, что это времени будет недостаточно следователям СУ СКР по Челябинской области. За убийство уголовный кодекс предусматривает до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU