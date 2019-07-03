Крытый каток в Кыштыме достроят до конца года

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-03T14:45:25+03:00

Глава Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал спортивное сооружение, которого ждут девять лет

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 июля, глава региона Алексей Текслер осмотрел долгострой Кыштыма — крытый ледовый каток, которого местные ждут более девяти лет. Комплекс готов на 62%. Арена на 2700 зрительских мест, ранее заявлял Текслер, будет достроена до конца нынешнего года.

О точке в долгой истории Алексей Текслер говорил во время своего предыдущего визита в город в мае. В этот раз в рабочем плане руководителя Челябинской области значились Касли. По пути Текслер без предупреждения и заехал в Кыштым.

После майской поездки по распоряжению Алексея Текслра из областного бюджета было выделено 96 млн 865 тыс руб на завершение строительства.

— Проводятся конкурсные мероприятия, в ближайшее время состоятся аукционы, — сказал руководитель Челябинской области.

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева заявила, что подрядчик должен устроить технологическую плиту ледового поля с системой холодоснабжения, поставить и смонтировать вентиляцию и технологическое оборудование, обеспечить здание электричеством и благоустроить территорию вокруг. Имя исполнителя работ станет известно после 28 июля, когда завершатся конкурсы.

— Все решения по крытому катку в Кыштыме приняты, до конца года объект должен заработать. Я буду следить за выполнением строительно-монтажных работ и приобретения необходимого оборудования, — сказал Текслер.

Кстати, в ближайшие три года в Челябинской области появится 15 новых ФОКов, 5 бассейнов, 8 крытых катков с искусственным льдом. Будет построен и реконструирован 21 стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU