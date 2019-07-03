2019-07-03T15:09:37+03:00
Общество

Алексей Текслер недоволен последствиями бездумной оптимизации в медицине

В Каслях руководителю Челябинской области рассказали о дефиците врачей в больнице
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В больницах и поликлиниках Челябинской области могут работать не только местные доктора, но и специалисты из других регионов. Нужно создать привлекательные условия. Фото: pravmin74.ruВ больницах и поликлиниках Челябинской области могут работать не только местные доктора, но и специалисты из других регионов. Нужно создать привлекательные условия. Фото: pravmin74.ru
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В среду, 3 июля, Алексей Текслер работает в Каслинском районе и в Кыштыме. В Каслях руководителю региона рассказали о кадровом голоде в местной больнице. Как сообщил главврач, большинство докторов — люди предпенсионного возраста, есть и специалисты-пенсионеры. Молодежь в глубинку не едет. Не помогла и программа «Земский доктор»: молодые врачи не задержались в Каслях после того, как отработали в Каслях положенный по контракту срок.

— Значит, что пять лет никто не думал над тем, как закрепить работника на месте, — считает Алексей Текслер.

Региональному минздраву Алексей Текслер поручил заняться кадровой проблемой. В Челябинской области могут работать не только местные специалисты, но и врачи из других регионов. Для этого медикам нужно приготовить интересное предложение — по карьере, по жилищным условиям.

В Каслях Текслер побывал на легендарном предприятии — заводе архитектурно-художественного литья. Руководителю региона продемонстрировали и проверенные временем способы работы с металлом, и новые методы. С историей завода Алексей Текслер знаком и считает традиции предприятия культурным наследием не только Южного Урала, но России:

— Каслинское литье — бренд Челябинской области. Мне сказали, что сейчас производится порядка двух тысяч изделий, но я думаю, что мы достойны большего. Желаю дальнейшего развития этому уникальному предприятию, спасибо за работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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