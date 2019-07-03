2019-07-03T15:25:36+03:00
Общество

Две школы и шесть детсадов: работа по национальным проектам - приоритет властей Челябинской области

Руководитель региона Алексей Текслер участвовал в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
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В Челябинске в этом году откроется две школы на две тысячи учеников.В Челябинске в этом году откроется две школы на две тысячи учеников.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Совещание в режиме видеоконференцсвязи прошло под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Темой разговора стала работа по национальным проектам в регионах. Особое внимание уделялось соблюдению сроков реализации проектов.

Благодаря нацпроектам в нынешнем году в Челябинской области будут построены шесть детских садов на 1330 мест, плюс, создано порядка 1300 новых мест в девяти уже открытых садика.

В Челябинске появятся две школы почти на две тысячи учеников. Школу в Нязепетровске ожидает реконструкция. Закупят два передвижных автоклуба для сел. В Миассе, в детском доме творчества появится центр цифрового образования.

Важная тема — ремонт региональной дорожной сети. Кроме того, сделан акцент на повышении качества жизни в городах: будут благоустроены более ста общественных пространств, несколько сотен дворовых территорий. В Магнитогорске и Кыштыме появятся филиалы «Территории бизнеса», а в Сосновском районе — модельная библиотека для семейного чтения с игровыми зонами для детей. Уже организована и работает в регионе служба санитарной авиации.

— Качественная и своевременная реализация национальных проектов — абсолютный приоритет для правительства региона. Осуществляется еженедельный мониторинг, исполнители несут персональную ответственность, — сказал Алексей Текслер.

Напомним, неделю назад на заседании областного правительства Алексей Текслер раскритиковал работу подчиненных за недостаточные темпы реализации национальных проектов. Глава региона потребовал от ответственных исполнителей предоставить объяснения и конкретные планы по улучшению ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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