2019-07-04T07:53:50+03:00
Происшествия

За ложное сообщение о заложенной бомбе жителя Челябинской области отправили в колонию

До этого он уже имел проблемы с законом
Лидия ПЕСКОВА
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На этот раз срок реальный.На этот раз срок реальный.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Южноуральска оказался на скамье подсудимых за ложное сообщение о бомбе, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

— В январе 2019 года мужчина был задержан сотрудниками ФСБ и полиции после анонимного звонка о взрывном устройстве, якобы, заложенном в жилом доме, — рассказывают в пресс-службе.

Суд установил, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти.

Так как преступник уже имел проблемы с законом (мужчина имел условный срок), суд назначил ему 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лже-минера судили по ч. 3 ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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