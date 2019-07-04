За ложное сообщение о заложенной бомбе жителя Челябинской области отправили в колонию

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-04T07:53:50+03:00

На этот раз срок реальный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До этого он уже имел проблемы с законом

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Житель Южноуральска оказался на скамье подсудимых за ложное сообщение о бомбе, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

— В январе 2019 года мужчина был задержан сотрудниками ФСБ и полиции после анонимного звонка о взрывном устройстве, якобы, заложенном в жилом доме, — рассказывают в пресс-службе.

Суд установил, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти.

Так как преступник уже имел проблемы с законом (мужчина имел условный срок), суд назначил ему 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лже-минера судили по ч. 3 ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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ИСТОЧНИК KP.RU