2019-07-04T09:37:28+03:00
Общество

В Челябинской области ждут Верховного муфтия страны

Духовный лидер российских мусульман прибудет на традиционные Расулевские чтения
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Алексей Текслер и Ринат Раев. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер и Ринат Раев. Фото: gubernator74.ru
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Глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым.

В пятницу, 5 июля, в Челябинской области пройдет традиционная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

— Пригласил Вас обсудить ряд вопросов, в том числе в связи с предстоящими в ближайшую пятницу Расулевскими чтениями. Вы стояли у истоков этого важного и значимого для исламского мира форума. В чтениях не первый год лично принимает участие Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Второй вопрос — развитие отношений между правительством и духовным управлением мусульман. Постоянное общение позволит нам способствовать развитию духовной жизни мусульман, — подчеркнул Алексей Текслер.

На встрече обсуждались вопросы работы Совета по реализации государственной национальной политики при губернаторе, развития взаимодействия и реализации соглашения о социальном партнерстве между духовным управлением мусульман и правительством Челябинской области, а также строительства мечетей в регионе.

Кстати, Ринат Раев избран председателем регионального духовного управления мусульман 14 лет назад.

В 2012 г Раев выступил одним из инициаторов первой конференции «Расулевские чтения». Мероприятие посвящено памяти шейха Зайнуллы Расулева.

В Троицке действует единственное в УрФО медресе Зайнуллы Расулева. Студенты получают в медресе не только религиозное, но и светское образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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