Стоит без окон, без дверей: в Челябинске нашли квартиру без хозяина
Жители дома № 128 по проспекту Победы отчаялись найти хозяина двушки, которая уже около года стоит без окон и дверей. Когда-то здесь жила старушка, а после смерти бабушки — ее сын. Но он пропал около года назад, и больше на квартиру никто не претендует, сообщает корреспондент ОТВ.
Разве что наркоманы и бездомные люди ходят в дом толпами. Соседи устали их выгонять. Квартира уже однажды горела, и жильцы боятся, что она может стать источником новых ЧП.
В «ДЕЗ Калининского района», который обслуживает этот дом, утверждают, что таинственная квартира принадлежит муниципалитету. Однако в мэрии эту информацию отрицают.
По словам наших коллег, после вмешательства ОТВ у бесхозной квартиры все-таки появились двери и окна. Дело за малым — найти хозяина.
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ИСТОЧНИК KP.RU