Музыкальный продюсер Максим Фадеев готов восстановить сгоревший в Курганской области Чемеевский храм

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-04T18:34:58+03:00

Фадеев заявил, что берет на себя все расходы

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Чемеевский храм в Свято-Казанском мужском монастыре в поселке Чимеево загорелся в минувшую среду, 3 июля. Говорят, что причиной могло стать короткое замыкание в проводке кондиционера. Увы, спасти здание не удалось: у храма рухнули даже перекрытия и стены. Вместе с храмом сгорела чудотворная икона Божией матери.

Близко к сердцу беду воспринял уроженец Курганской области музыкальный продюсер Максим Фадеев.

— Меня крестили в этом храме. Я хочу восстановить храм. Если есть у кого старые чертежи этой церкви, откликнитесь! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни, — написал Максим Фадеев в своем блоге.

Бывшие земляки с уважением отнеслись к предложению Максима Фадеева и желают ему успеха в заявленном деле.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="208" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718174" frameborder="0"></iframe> Пожар в Чимеево.

ИСТОЧНИК KP.RU