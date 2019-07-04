Музыкальный продюсер Максим Фадеев готов восстановить сгоревший в Курганской области Чемеевский храм
Чемеевский храм в Свято-Казанском мужском монастыре в поселке Чимеево загорелся в минувшую среду, 3 июля. Говорят, что причиной могло стать короткое замыкание в проводке кондиционера. Увы, спасти здание не удалось: у храма рухнули даже перекрытия и стены. Вместе с храмом сгорела чудотворная икона Божией матери.
Близко к сердцу беду воспринял уроженец Курганской области музыкальный продюсер Максим Фадеев.
— Меня крестили в этом храме. Я хочу восстановить храм. Если есть у кого старые чертежи этой церкви, откликнитесь! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни, — написал Максим Фадеев в своем блоге.
Бывшие земляки с уважением отнеслись к предложению Максима Фадеева и желают ему успеха в заявленном деле.
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Пожар в Чимеево.
ИСТОЧНИК KP.RU