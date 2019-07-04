Виновник смертельного ДТП взят под стражу в Челябинской области

СЕГОДНЯ 20:57 2019-07-04T20:57:54+03:00

Виновника могут посадить на 12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сев за руль пьяным, он угробил товарища

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Полиция расследует ДТП, которое случилось в ночь на 1 июля на автодороге «Медведевка-Куваши» и оборвало жизнь человека, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, пьяный 29-летний мужчина на «Хонде Цивик» не справился с управлением и съехал в кювет, где его машина перевернулась. От полученных ран на месте скончался 29-летний пассажир. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Управлявший автомобилем мужчина задержан и взят под стражу, ему предъявлено обвинение.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД и предупреждает, что за пьяное ДТП с жертвами виновника могут лишить свободы на срок до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU