Алексей Текслер еще раз напомнил бизнесу о социальной ответственности
Здесь челябинская делегация посетила предприятие «Болл», что работает в поселке Ишалино, На производстве ежедневно выпускают 2,8 млн банок из легких металлов. Это более 10% от производства алюминиевой банки в стране.
Завод — самый крупный налогоплательщик Аргаяшского района. В прошлом году отчислено налогов — 205 млн рублей. Половина сотрудников завода — местные жители.
— Мы договорились с руководством завода о том, что они подпишут долгосрочное соглашение о социальном партнерстве, — это тот сигнал бизнесу, который я уже несколько раз высказывал. Определенная помощь была, но хотелось бы, чтобы это было на системной долгосрочной основе, — сказал Алексей Текслер.
P.S.
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ИСТОЧНИК KP.RU