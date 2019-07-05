Алексей Текслер еще раз напомнил бизнесу о социальной ответственности

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-05T07:22:37+03:00

Это случилось во время рабочего визита руководителя области в Аргашский район

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Здесь челябинская делегация посетила предприятие «Болл», что работает в поселке Ишалино, На производстве ежедневно выпускают 2,8 млн банок из легких металлов. Это более 10% от производства алюминиевой банки в стране.

Завод — самый крупный налогоплательщик Аргаяшского района. В прошлом году отчислено налогов — 205 млн рублей. Половина сотрудников завода — местные жители.

— Мы договорились с руководством завода о том, что они подпишут долгосрочное соглашение о социальном партнерстве, — это тот сигнал бизнесу, который я уже несколько раз высказывал. Определенная помощь была, но хотелось бы, чтобы это было на системной долгосрочной основе, — сказал Алексей Текслер.

P.S.

Подробнее о визите главы региона в Аргаяшский район читайте здесь >>

ИСТОЧНИК KP.RU