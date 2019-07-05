2019-07-05T07:22:37+03:00
Общество

Алексей Текслер еще раз напомнил бизнесу о социальной ответственности

Это случилось во время рабочего визита руководителя области в Аргашский район
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В селе Аргаяш глава региона оценил благоустройство фонтанной площади. Сейчас завершено асфальтирование. Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды».В селе Аргаяш глава региона оценил благоустройство фонтанной площади. Сейчас завершено асфальтирование. Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды».
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Здесь челябинская делегация посетила предприятие «Болл», что работает в поселке Ишалино, На производстве ежедневно выпускают 2,8 млн банок из легких металлов. Это более 10% от производства алюминиевой банки в стране.

Завод — самый крупный налогоплательщик Аргаяшского района. В прошлом году отчислено налогов — 205 млн рублей. Половина сотрудников завода — местные жители.

— Мы договорились с руководством завода о том, что они подпишут долгосрочное соглашение о социальном партнерстве, — это тот сигнал бизнесу, который я уже несколько раз высказывал. Определенная помощь была, но хотелось бы, чтобы это было на системной долгосрочной основе, — сказал Алексей Текслер.

P.S.

Подробнее о визите главы региона в Аргаяшский район читайте здесь >>

ИСТОЧНИК KP.RU

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