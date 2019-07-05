Ребенка над пропастью сфотографировали в Челябинске
В Металлургическом районе Челябинска горожане засняли опасные детские игры. Во дворе дома по улице Трудовой, 18 стоит недострой. В нем часто играют подростки. На сей раз один из ребят выбрался на карниз.
Высотой здание всего два этажа. Однако второй этаж здесь высокий — до асфальта минимум десять метров. Местные жители пишут, что недострой стоит очень давно и его уже перестали охранять.
В социальных сетях в комментариях под фото затеяли жаркий спор. Одни за то, чтобы провести с детьми профилактическую беседу. Другие предлагают не трогать ребятню:
— Разве вы в детстве так не лазили?
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ИСТОЧНИК KP.RU