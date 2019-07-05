2019-07-05T09:51:18+03:00
Общество

ЗАГСы Челябинска распишут влюбленных в необычный день

Праздничную регистрацию можно будет провести 8 июля
Андрей АБРАМОВ
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8 июля 2019 года жители Челябинска могут провести торжественную регистрацию в ЗАГСе.8 июля 2019 года жители Челябинска могут провести торжественную регистрацию в ЗАГСе.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В понедельник ЗАГСы Челябинска не работают. Но только не 8 июля 2019 года. Ведь это День семьи, любви и верности. А также церковный день памяти покровителей супружества Петра и Февронии.

— В понедельник, 8 июля, районные отделы ЗАГС в Челябинске будут работать в особом режиме, — сообщили в администрации города.

В особую дату откроют Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский и Центральный ЗАГСы.

График работы: с 9 до 12 и с 14 до 17 часов. Перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

Вторник, 9 июля, объявлен выходным днем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

День семьи-2019 в Челябинске: афиша мероприятий, куда сходить

Праздник День семьи, любви и верности связан с церковным днем памяти о Петре и Февронии — покровителях супружества. Имеет четкую дату — 8 июля. Но поскольку в 2019 году праздник выпадает на понедельник, провести мероприятия в Челябинске решили накануне — 7 июля. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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