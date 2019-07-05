Пенсионера на мотоцикле снесла иномарка в Челябинской области
В городе Троицк Челябинской области сбили мотоциклиста вечером 4 июля. 27-летняя водительница за рулем Hyundai ix35 выполняла разворот вне перекрестка. В этот момент по встречной ехал мотоцикл.
Иномарка не стала пропускать байк — думала успеет проскочить. Однако транспортные средства столкнулись. Мотоцикл вел 73-летний троичанин.
— В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU