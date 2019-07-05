Жители Челябинской области жалуются на коров, которые пасутся на мусорках в центре города и нападают на детей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-05T10:39:21+03:00

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Мусорный коллапс в Аше привел не только к распространению грызунов, но и к тому, что домашний скот стал кормиться на контейнерных площадках. Жители все чаще видят коров у переполненных мусорных баков. Общественники бьют тревогу.

— После сами хозяева будут пить молоко от коров, которые ели на помойке неизвестно что. Проблема серьезнее, чем кажется. К тому же, домашний скот не безопасен для людей. Нам поступила информация, что недавно бык гонял детей на детской площадке по ул. Кирова, 54. Были и еще случаи, когда скот вел себя агрессивно по отношению к детям, — рассказал активист «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцен.

По словам жителей, коровы часто пасутся на улице 40-лет Победы, на стадионе школы №7, а также на центральных улицах: Мира, Еремеева, Озимина, Ленина, Чехова. Они приходят из частного сектора, расположенного недалеко от центра.

В прошлом году общественники уже обращались в мэрию с требованием решить проблему бесконтрольного выпаса скота. Но коровы так и разгуливают по улицам. Также не раз жаловались на регоператора по вывозу мусора. И тут ситуация не меняется.

«Гражданский патруль» обратился в администрацию Аши с повторной жалобой на бесконтрольный выпас скота, попросив провести проверку и привлечь к ответственности виновных, а также — в Министерство экологии.

Кстати, на сельскохозяйственный беспредел жалуются жители и других городов Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU