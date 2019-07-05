В Челябинске заканчивается амнистия по новому тарифу за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-05T12:01:04+03:00

Оплатить вывоз мусора без начисления пени можно до 31 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

После 31 июля всем должникам пришлют платежки с начислением пени

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С 1 января 2019 года жители Челябинской области платят новый тариф за вывоз мусора. По платежкам долгое время не начисляли штрафные пени. Однако эта акция заканчивается 31 июля. Если не рассчитаться по платежкам, буду начислять за доплату.

Тем временем южноуральцы не спешат оплачивать новые квитанции. За полгода работы тарифа уже накоплен долг в 300 млн рублей.

— Всю интересующую информацию потребители могут уточнить в колл-центре регионального оператора по телефону (351) 200-33-83, а также сделав запрос по электронной почте info@cks174.ru, — сообщили в ООО «Центр коммунального сервиса», который берет плату и занимается вывозом мусора.

Тариф на вывоз ТБО в регионе составляет 67 руб. 59 коп. на человека в многоквартирном доме и 52 руб. 18 коп. на человека частном жилом доме.

Почему многие челябинцы не готовы сортировать бытовой мусор и отправлять его в переработку 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU