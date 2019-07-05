2019-07-05T15:32:56+03:00
Происшествия

Силовики прочесывают трассы и леса: рецидивист сбежал из колонии в Челябинской области

Молодой зэк просидел за решеткой всего несколько месяцев
Сергей УФИМЦЕВ
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За побег зэку могут ужесточить режим заключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.За побег зэку могут ужесточить режим заключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
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Молодой заключенный сбежал из колонии-поселения в поселке Нижний Атлян, что под Миассом. 23-летнего Рустама Колдагутова ищут уже больше суток. Силовики прочесывают леса и трассу М-5 неподалеку от колонии.

Как выяснилось, зэк сбежал, когда его вывели из в магазин. Поскольку он отбывает наказание в колонии-поселении, выйти за пределы зоны разрешается. Заключенного сопровождал сотрудник ФСИН. Но преступник вдруг дал деру, и задержать его не успели.

— Побег совершен 4 июля в 15:50. Осужденный начал отбывать наказание совсем недавно — в апреле. Он приговорен к четырем годам лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Известно, что сбежавший зэк сидит за кражу. Он рецидивист — ранее его уже судили за такое же преступление, но тогда он отделался условным сроком. За побег молодому заключенному могут добавить еще несколько лет лишения свободы.

ПРИМЕТЫ

Худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Рост около 175 см. На вид 22-24 года. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Колдагутова, просят позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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