2019-07-06T09:08:52+03:00
Общество

Дошколята из Челябинска выполнили работу за суровых коммунальщиков

За час ребята наполнили песочницу во дворе
Лидия ПЕСКОВА
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Малыши даже не подозревают, как удивили своих родителей.Малыши даже не подозревают, как удивили своих родителей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вдохновляющая история произошла во дворе смежных домов по улицам Российская, 55, и Северная, 7. Еще весной под окнами многоэтажек оборудовали детскую площадку с песочницей, а песок завезли лишь на этой неделе. Но это еще половина беды. Песок вывалили на траву, в нескольких метрах от самой песочницы, рассказывают в социальных сетях горожане.

Для Челябинска это — обычная практика. И, наверное, на днях во двор должен был прийти дворник с лопатой, чтобы перекидать песок в деревянную форму. Однако дети не стали ждать коммунальщиков.

— Видя такое безобразие, дети вооружились пластмассовыми лопатками, ведерками и прочим подручным инвентарем, и за час привели песочницу в порядок, — пишет очевидец случившегося Валерий Баев.

Челябинец предлагает коммунальщикам из Калининского района, заплатить детям за нелегкий труд, купив им пару килограммов конфет.

— Пока у нас растут такие дети, для этой страны не все потеряно, — замечает Валерий Баев.

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Малыши из Челябинска наполняют песочницу.Видео: Валерий Баев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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