Дошколята из Челябинска выполнили работу за суровых коммунальщиков
Вдохновляющая история произошла во дворе смежных домов по улицам Российская, 55, и Северная, 7. Еще весной под окнами многоэтажек оборудовали детскую площадку с песочницей, а песок завезли лишь на этой неделе. Но это еще половина беды. Песок вывалили на траву, в нескольких метрах от самой песочницы, рассказывают в социальных сетях горожане.
Для Челябинска это — обычная практика. И, наверное, на днях во двор должен был прийти дворник с лопатой, чтобы перекидать песок в деревянную форму. Однако дети не стали ждать коммунальщиков.
— Видя такое безобразие, дети вооружились пластмассовыми лопатками, ведерками и прочим подручным инвентарем, и за час привели песочницу в порядок, — пишет очевидец случившегося Валерий Баев.
Челябинец предлагает коммунальщикам из Калининского района, заплатить детям за нелегкий труд, купив им пару килограммов конфет.
— Пока у нас растут такие дети, для этой страны не все потеряно, — замечает Валерий Баев.
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Малыши из Челябинска наполняют песочницу.Видео: Валерий Баев.
ИСТОЧНИК KP.RU