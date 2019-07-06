Девочке, получившей удар тока в Челябинской области, ампутировали руку

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-06T09:35:54+03:00

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Несчастный случай произошел в минувший вторник, 2 июля. Пятилетняя девочка из поселка Магнитка в Кусинском районе во время игры в прятки залезла в трансформаторную будку и получила удар током, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Ребенок выжил, но одна рука была обуглена. Находящуюся в шоковом состоянии девочку доставили в местную больницу, а потом перевезли в Челябинск — в ожоговый центр. К концу недели стало известно, что жизнь ребенка вне опасности, однако пострадавшую руку пришлось ампутировать. Сейчас малышку ждет долгая реабилитация.

Проверку трагического инцидента проводит Следственный комитет.

По предварительной информации, трансформаторная будка была открыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU