Перевернувшаяся фура практически перекрыла трассу под Миассом

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-06T10:15:07+03:00

Движение по одной из самых востребованных автомагистралей Челябинской области было затруднено

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Дорожный инцидент произошел вечером в пятницу, 5 июля. Под Миассом фура рухнула на дорогу, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

На одном из крутых поворотов в районе поселка Новотагилка фура повалилась на бок и практически перекрыла всю проезжую часть. При ДТП никто не пострадал. Водителя фуры, который также не получил травм, из покореженной кабины вытащили очевидцы аварии.

Участок для проезда был совсем небольшой. Фото: сообщество "Регион-74".

Движение по трассе долгое время было затруднено. Сейчас на дороге проезд свободный.

Причиной переворота машины могло стать заклинившее заднее колесо.

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ИСТОЧНИК KP.RU