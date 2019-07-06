2019-07-06T10:15:07+03:00
Общество

Перевернувшаяся фура практически перекрыла трассу под Миассом

Движение по одной из самых востребованных автомагистралей Челябинской области было затруднено
Лидия ПЕСКОВА
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Авария выглядела впечатляюще. Фото: сообщество "Регион-74".Авария выглядела впечатляюще. Фото: сообщество "Регион-74".
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Дорожный инцидент произошел вечером в пятницу, 5 июля. Под Миассом фура рухнула на дорогу, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

На одном из крутых поворотов в районе поселка Новотагилка фура повалилась на бок и практически перекрыла всю проезжую часть. При ДТП никто не пострадал. Водителя фуры, который также не получил травм, из покореженной кабины вытащили очевидцы аварии.

Участок для проезда был совсем небольшой. Фото: сообщество "Регион-74".

Участок для проезда был совсем небольшой. Фото: сообщество "Регион-74".

Движение по трассе долгое время было затруднено. Сейчас на дороге проезд свободный.

Причиной переворота машины могло стать заклинившее заднее колесо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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