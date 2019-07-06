Перевернувшаяся фура практически перекрыла трассу под Миассом
Дорожный инцидент произошел вечером в пятницу, 5 июля. Под Миассом фура рухнула на дорогу, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
На одном из крутых поворотов в районе поселка Новотагилка фура повалилась на бок и практически перекрыла всю проезжую часть. При ДТП никто не пострадал. Водителя фуры, который также не получил травм, из покореженной кабины вытащили очевидцы аварии.
Участок для проезда был совсем небольшой. Фото: сообщество "Регион-74".
Движение по трассе долгое время было затруднено. Сейчас на дороге проезд свободный.
Причиной переворота машины могло стать заклинившее заднее колесо.
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