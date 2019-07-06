«Остались деньги, хотим помочь»: школьники из Челябинска отдали сдачу со своих выпускных больным онкологией ребятишкам

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-06T15:03:16+03:00

Для Нигины поездка в Москву едва ли не последний шанс выжить.

Несколько десятков тысяч рублей пойдут на спасение двух больных девочек

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Весной соцсети активно обсуждали ценник на выпускной в детских садах и школах. А на этой неделе выпускники двух челябинских школ решили отдать оставшиеся от праздника деньги на благие дела. Этой новостью с КП-Челябинск поделился благотворительный фонд поддержки детей с онкологией «Искорка».

— На горячую линию «Искорки» позвонили родители из двух школ: 97-го лицея и школы № 15. Они сказали, что хотят отдать детям деньги, оставшиеся с выпускных. Мы благодарны ребятам и их родителям за этот поступок, — говорят в «Искорке».

Переданные в «Искорку» несколько десятков тысяч рублей будут потрачены на поддержку Нигины Шамсутдиновой из Челябинска и Светы Карповой из Нязепетровска.

Маленькая Нигина борется с лейкозом. В ближайший понедельник мужественная девочка полетит на консультацию в московскую клинику имени Раисы Горбачевой. Столичные доктора будут решать вопрос о трансплантации костного мозга. Это последний шанс на выздоровление. Билеты на самолет купили на деньги школьников.

Двенадцатилетняя Света уже прошла трансплантацию. Теперь ей нужно купить хорошее противогрибковое средство, которое стоит больше ста тысяч рублей. Деньгами школьников оплатят часть этой покупки.

Помочь ребятам, больным онкологией, можно на сайте «Искорки».

ИСТОЧНИК KP.RU