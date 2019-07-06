Две легковушки и газель столкнулись на границе Челябинской области и Башкортостана
Около шести часов вечера в субботу, 6 июля, на границе Челябинской области и Башкортостана столкнулись два легковых автомобиля и газель, сообщает пресс-служба управления дорог «Южный Урал».
— Авария произошла на трассе М-5 в районе Ишимбаево. Из-за столкновения двух легковых машин и газели движение было полностью приостановлено. Сейчас проезд уже открыт, — замечают в пресс-службе.
Движение было приостановлено. Фото: пресс-служба упрдор "Южный Урал".
При столкновении четыре человека получили ранения. Характер травм не уточняется.
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