Паренек без ноги из Челябинска финишировал первым в забеге по спортивной ходьбе

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-06T20:07:03+03:00

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Денис Рохмистров из Копейска с юных лет занимался футболом, но два года назад у мальчишки обнаружили рак. О спорте пришлось забыть, так как ради спасения жизни Дениса врачи ампутировали ему ногу. Однако мальчишка собрался духом и доказал, что способен на подвиги.

В начале июля Денис в составе небольшой делегации из Челябинской области отправился на Всемирный игры победителей в Москву. Эти состязания проводятся для ребят, которые болели онкологией, но смогли победить недуг и жить дальше. В первый же день соревнований Денис принес в копилку Челябинской области золотую медаль по спортивной ходьбе.

Соперники Дениса передвигались на двух ногах, а наш мальчишка — на костылях. Однако воля к победе привела его к финишу первым.

Еще один член команды Дима Воропаев из Магнитогорска получил золото в плавании, а Кирилл Фоменков из Челябинска — за меткую стрельбу по мишеням из пневматической винтовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU